Средства ПВО отбивают вторую атаку на Липецкую область за ночь

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства ПВО вновь работают в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате», — написал он.

Глава региона рекомендовал местным жителям срочно найти укрытие. Каждый человек в целях безопасности должен пройти в здание, паркинг или подземный переход и дождаться отбоя тревоги.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся интенсивной атаке беспилотников. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий взрыва опасных объектов.

Ранее в Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме.