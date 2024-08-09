Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО отбивают вторую атаку на Липецкую область за ночь

Артамонов во второй раз за ночь сообщил о работе систем ПВО в Липецкой области

close
100%
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства ПВО вновь работают в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Угроза атаки БПЛА! Работают ПВО и средства подавления. Оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Укройтесь в ванной комнате», — написал он.

Глава региона рекомендовал местным жителям срочно найти укрытие. Каждый человек в целях безопасности должен пройти в здание, паркинг или подземный переход и дождаться отбоя тревоги.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся интенсивной атаке беспилотников. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий взрыва опасных объектов.

Ранее в Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами