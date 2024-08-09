Над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, были сбиты 29 БПЛА. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль», — написал он.

После атаке ВСУ в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших нет.

Накануне ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ и Борисовский район в Белгородской области. По словам Гладкова, в городе Шебекино повреждения выявлены в 10 частных домовладениях. Взрывной волной выбило окна, осколки посекли фасады, крыши домов и заборы. Кроме того, повреждены один гараж и шесть легковых автомобилей.

Сообщалось также, что российский войска уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области.

Ранее жителей белгородского села попросили уехать из-за обстрелов.