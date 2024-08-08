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Над Белгородской областью уничтожен снаряд РСЗО «Ольха»

МО: российские войска уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) днем 8 августа уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 14:20 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, украинские военные собирались нанести удар по объектам на территории России.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью две ракеты ВСУ.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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