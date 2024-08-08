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Стало известно об уничтожении трех генералов ВСУ, стоявших за атакой на Курскую область

«Изнанка»: ВС РФ уничтожили «Искандерами» трех генералов ВСУ под Харьковом

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Министерство обороны РФ

Российские военные ударили ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» по украинскому командному пункту ПВО и обороны в населенном пункте Малиновка Харьковской области, уничтожив трех заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на источники.

По данным канала, удар двумя ракетами был произведен в ночь с 6 на 7 августа, в результате чего были ликвидированы 20 военнослужащих, еще 14 получили ранения.

«В момент удара там находились следующие лица из руководства ВСУ: Драпатый, Гнатов и Горбатюк», — отмечается в сообщении.

Перечисленные генералы являются заместителями начальника Генштаба ВСУ. Также был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, указано в записи. «Изнанка» называет их людьми, которые являются «штабом операции «Суджа», то есть лицами, которые разрабатывали план нападения ВСУ на Курскую область.

Официально эту информацию не подтверждали ни в украинском, ни в российском министерстве обороны.

Ранее журналисты выяснили, сколько солдат потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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