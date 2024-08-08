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Сообщение о ранении главы минобороны Украины сочли провокацией

Политолог Кот: слухи о покушении на главу минобороны Украины могут быть уткой

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В СМИ появилась информация о ранении в ходе покушения на главу минобороны Украины Рустема Умерова. Эту информацию до сих пор официально не подтвердили, поэтому есть вероятность, что она была запущена с целью провокации, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Юрий Кот.

Сообщалось, что Умерова увезли на скорой помощи. Однако Кот считает, что эта информация может быть всего лишь «уткой». По его мнению, подобные вбросы нужны Киеву как провокация.

«Вполне может быть, что это запущено специально как информационная провокация, чтобы перекрыть негатив от того, что произошло вчера с [российским военкором] Женей Поддубным», — заявил политолог, призвав пока не верить подобным сообщениям.

Серьезно обсуждать возможное покушение на украинского министра нужно лишь после появления подробностей, убежден Кот. По его мнению, на фоне атаки на Курскую область и ответной реакции на нее украинские политики «сидят в бункере», поэтому их не могли ранить.

Напомним, о возможном покушении на Умерова сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов. По его данным, рядом с министром сработало взрывное устройство, после чего его увезла скорая. Однако он подчеркнул, что эта информация нуждается в подтверждении.

Ранее в России осудили украинца по делу о покушении на экс-главу Мариуполя Иващенко.

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