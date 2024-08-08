Над Херсонской областью заметили F-16

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей американского происхождения F-16 над контролируемой РФ территорией региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Филипчука, эти самолеты летают над Каховским округом с 7 августа. Целью этих полетов он назвал попытку вызвать панику у населения. Чиновник выразил уверенность в том, что у этих самолетов будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев ВС РФ, выставленных на Поклонной горе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.

Согласно информации от лидера пророссийского подполья Сергея Лебедева, речь идет об аэродроме Мартыновка в Вознесенске. По его словам, военные «попали точно в цель». Помимо военных самолетов, на аэродроме также находятся ракеты для истребителей и летный состав, включая иностранцев.

Ранее британский аналитик рассказал о планах Украины разместить F-16 в Румынии.