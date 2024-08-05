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Российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому для F-16 в Николаевской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские войска ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Он пояснил, что речь идет об аэродроме Мартыновка в Вознесенске.

«После двух прилетов по Мартыновке идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — поделился Лебедев.

Координатор подполья добавил, что на аэродроме находятся ракеты для истребителей, летный состав, включая иностранцев.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что Вооруженные силы Украины будут применять полученные истребители F-16 для защиты авиационных мощностей от российских ударов.

По его словам, их также смогут использовать для усиления противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе и организации обороны ряда городов Украины.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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