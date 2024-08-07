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Военный эксперт подтвердил, что военкор Поддубный жив

Военный эксперт Безсонов заявил, что военкор Поддубный находится в больнице

Военный корреспондент Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области и находится в медицинском учреждении. Об этом сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

«По моим данным Женя Поддубный жив», — написал он.

По словам Безсонова, журналист ранен, его положили в больницу. Военный аналитик пожелал репортеру ВГТРК «многих лет жизни и скорейшего выздоровления». Он назвал Безсонова «крутейшим профи», смелейшим мужиком и отличным человеком.

«Слава Богу!» — резюмировал Безсонов.

До этого заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил, что Евгений Поддубный, о гибели которого сообщалось ранее, жив.

Эту же информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Военный корреспондент Александр Сладков призвал молиться за коллегу.

Ранее одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, но позже он удалил этот пост и заменил его другим.

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