Татарстан поможет Курской области

Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов поручил отправить жителям Курской области гуманитарную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Рустам Минниханов дал поручение правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области. Раис (глава) республики выразил соболезнования семьям погибших в этом варварском нападении на мирное население и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сообщили в пресс-службе Минниханова.

Отдельные слова поддержки глава Татарстана высказал детям, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины.

До этого Министерство обороны России опубликовало карту боев в украинской Сумской области, которая граничит с Курской.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».