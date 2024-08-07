Военный отпросился с СВО для спасения семьи от наводнения

Военный отпросился со специальной военной операции (СВО) на Украине для спасения семьи от наводнения в Киолиме Челябинской области. Об этом сообщает Ura.ru.

«Главное — близкие живы. С остальным разберемся», — заявил военнослужащий Александр.

Военному помогли участники Народного фронта, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

Наводнение в Киолиме произошло после обильных дождей, обрушившихся на регион 26 июля. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов оказались затоплены. Семью военнослужащего эвакуировали в Кыштым. Теперь Александр и его сыновья приступили к разбору завалов своего жилища. Необходимо все восстановить до обратного отъезда мужчины.

В Челябинской области происходит подтопление территорий из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Предварительной причиной прорыва назвали резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями.

Губернатор региона Алексей Текслер сообщал, что ситуация с паводками в Челябинской области остается сложной.

Ранее в Челябинской области смыло трассу из-за мощного потопа.