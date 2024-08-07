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Пленный украинец раскрыл цели ВСУ в Курской области

Пленный украинец назвал задачей ВСУ в Курской области видеоролики для командиров

Российские военкоры опубликовали видеозапись допроса солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятого в плен в Курской области. На кадрах он раскрывает цель, которая стояла перед диверсионно-разведывательными группами в приграничном регионе РФ, сообщает Telegram-канал Shot.

«Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — сказал украинец.

Когда военнослужащие ВСУ зашли на территорию Курской области, на них обрушились удары артиллерии, а при эвакуации их преследовали российские беспилотники, рассказал пленный. При этом никаких серьезных задач перед подразделениями ВСУ не стояло, отметил он. Целью были видеоролики для командования, признался украинец.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что армия России остановила продвижение украинских военных вглубь территории России на курском направлении. При этом ВСУ потеряли 315 солдат: не менее 100 были ликвидированы, а 215 получили ранения. Также противник потерял 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, добавил Герасимов.

Ранее в США заявили, что действия ВСУ в Курской области «расстроят» Вашингтон.

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