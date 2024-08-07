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Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Глава Генштаба Герасимов пообещал разгромить части ВСУ в Курской области

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов во время доклада пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить украинские части, проникшие на территорию Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герасимова, российские войска отбросят части ВСУ к границе. Военным уже удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, включая семь танков.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально уничтожают заправки в приграничных населенных пунктах Курской области.

Украинские военные делают это с использованием «средств огневого поражения». Осуществляя такие атаки, они пытаются помешать эвакуации мирных жителей из зоны боев, заявил военкор.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.

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