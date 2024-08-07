В Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 315 солдат при попытке наступления в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, были ликвидированы не менее 100 украинских военных, еще 215 получили ранения.

«Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что ВС РФ остановили продвижение украинских военных вглубь территории России на курском направлении. Глава Генштаба оценил численность группировки войск ВСУ, которая пыталась захватить приграничные населенные пункты Курской области, в одну тысячу человек.

7 августа Путин в ходе совещания с членами правительства призвал региональные власти включиться в оказание помощи Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ. Губернаторы Самарской, Тверской области, Крыма и других регионов РФ уже выразили желание помочь.

В среду генерал-майор запаса Сергей Липовой выразил мнение, что атака ВСУ на Курскую область — это проверка состояния охраны государственной границы и территориальной обороны. Он назвал атаку Украины на приграничный регион терактом, причем далеко не последним в перспективе.

Утром 6 августа диверсионная группа ВСУ попыталась пересечь границу и прорваться на территорию Курской области. В частности, около 300 украинских бойцов атаковали позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

Ранее Герасимов пообещал Путину разгромить ВСУ в Курской области.