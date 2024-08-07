Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граждане Британии приготовились эвакуироваться из Ливана

The Times: ВС Британии готовятся к широкомасштабной эвакуации граждан из Ливана

close
100%
Reuters TV

Более тысячи британских военных приведены в готовность для проведения эвакуации граждан Великобритании из Ливана в случае роста эскалации в регионе. Об этом сообщает газета The Times.

В Британии опасаются, что Израиль «пойдет по жесткому пути» при нападении на страну и начнет обстреливать ее международный аэропорт.

По данным издания, на авиабазе британских войск Акротири на Кипре уже дислоцирован персонал сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил, включая формирования морпехов. Еще сотни военнослужащих готовы к переброске в регион.

В материале The Times отмечается, что размах планов сопоставим с операцией по эвакуации британцев и афганцев из Кабула после прихода к власти талибов (организация запрещена в России) в 2021 году.

4 августа МИД Великобритании вывез с Ближнего Востока членов семей сотрудников своего посольства в Ливане. До этого британские власти призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом, даже если пункт назначения не будет соответствовать предпочтениям граждан.

Ранее Ливан обвинил Израиль в подрыве мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами