Граждане Британии приготовились эвакуироваться из Ливана

Более тысячи британских военных приведены в готовность для проведения эвакуации граждан Великобритании из Ливана в случае роста эскалации в регионе. Об этом сообщает газета The Times.

В Британии опасаются, что Израиль «пойдет по жесткому пути» при нападении на страну и начнет обстреливать ее международный аэропорт.

По данным издания, на авиабазе британских войск Акротири на Кипре уже дислоцирован персонал сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил, включая формирования морпехов. Еще сотни военнослужащих готовы к переброске в регион.

В материале The Times отмечается, что размах планов сопоставим с операцией по эвакуации британцев и афганцев из Кабула после прихода к власти талибов (организация запрещена в России) в 2021 году.

4 августа МИД Великобритании вывез с Ближнего Востока членов семей сотрудников своего посольства в Ливане. До этого британские власти призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом, даже если пункт назначения не будет соответствовать предпочтениям граждан.

Ранее Ливан обвинил Израиль в подрыве мирного урегулирования на Ближнем Востоке.