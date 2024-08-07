Путин заявил о докладе от силовиков о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания кабмина заслушает доклад силовых ведомств о ситуации в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», — поделился Путин.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий Курской области.

Он назвал ситуацию в регионе контролируемой. По его словам, в течение суток из зоны боевых действий в Курской области выехало несколько тысяч человек.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 8:00 мск.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область.