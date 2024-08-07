Смирнов заявил о постоянном общении с Путиным

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и федеральными министерствами в течение двух суток.

«Нахожусь в постоянном контакте с руководителями регионов, силовыми ведомствами, федеральными министерствами и, конечно, в первую очередь с главой государства», — поделился глава региона.

До этого Смирнов сообщал, что более 300 человек, в том числе свыше 120 детей, разместили в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области.

6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Ранее в СК РФ сообщили, что устанавливаются личности военных, приказавших атаковать Курскую область.