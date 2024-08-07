Россия за сутки сбила более 40 дронов вне зоны СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 87 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них 41 — вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При этом ведомство отмечает, что с начала российской специальной военной операции на Украине уничтожено 29 322 беспилотника.

До этого Минобороны РФ сообщало, что сил ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 11 беспилотников украинской армии над Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.