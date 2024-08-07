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Алаудинов заявил об отсутствии ресурсов у ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет никаких средств для захвата Курской атомной электростанции (АЭС). Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, видно, что «фронт уже посыпался».

«Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут. Ну и чтобы навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать. Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — сказал командир спецназа «Ахмат».

По мнению генерал-майора, даже те люди, которые пошли в «так называемый контрнаступ», понимают, что шансов на то, чтобы сделать что-то серьезное, у них нет.

6 августа в городе Курчатове, где расположена Курская АЭС, объявлялся сигнал о ракетной опасности. В пресс-службе станции при этом заявляли, что она продолжает работать в штатном режиме.

Ранее глава Курчатова опроверг информацию об обстрелах Курской АЭС.

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