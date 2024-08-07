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Почти все семьи погибших на СВО добровольцев получили единовременные выплаты

МО: 98% семей погибших в ходе СВО добровольцев получили единовременные выплаты

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единовременные выплаты семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, проведены в 98% случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина организовано получение единовременных выплат добровольцам, получившим ранения в зоне СВО, и членам семей погибших бойцов.

По данным министерства, касательно оставшихся 2%, документы находятся в стадии оформления или проведения проверки данных.

Собеседник агентства рассказал, что для получивших ранения добровольцев в 99,2% случаев выплаты уже проведены, в оставшихся случаях документы также, как и в случае с погибшими солдатами, находятся в стадии оформления или проведения проверки предоставленных сведений.

5 августа сообщалось, что Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне спецоперации на сотрудников Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

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Операция на Украине
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