Почти все семьи погибших на СВО добровольцев получили единовременные выплаты

Единовременные выплаты семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, проведены в 98% случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.
В ведомстве рассказали, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина организовано получение единовременных выплат добровольцам, получившим ранения в зоне СВО, и членам семей погибших бойцов.
По данным министерства, касательно оставшихся 2%, документы находятся в стадии оформления или проведения проверки данных.
Собеседник агентства рассказал, что для получивших ранения добровольцев в 99,2% случаев выплаты уже проведены, в оставшихся случаях документы также, как и в случае с погибшими солдатами, находятся в стадии оформления или проведения проверки предоставленных сведений.
5 августа сообщалось, что Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне спецоперации на сотрудников Следственного комитета РФ.
Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.