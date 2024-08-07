ВСУ перебросили к границам России подразделения националистических батальонов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «Медведи SS». Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, эти подразделения двинулись с Херсонского направления. Сейчас их перебросили в Харьковскую область, переброска в это направление продолжается.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили пункт дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников в Харьковской области.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления в зоне боевых действий самыми сложными для ВСУ. Также политик упомянул о непростой для украинской стороны ситуации в Харьковской области. При этом он отметил, что ни одно из направлений боев не оставляется командованием ВСУ без внимания.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.