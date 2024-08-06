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Российские бойцы подняли флаг РФ над Нью-Йорком в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев: над Нью-Йорком в ДНР подняли российский флаг

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Телеграм-канал СОЛОВЬЁВ

Российские военнослужащие подняли флаг РФ над поселком Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев.

«Нью-Йорк наш: российский флаг поднят над населенным пунктом», — сообщил журналист.

Пост дополнен кадрами с бойцом Вооруженных сил РФ, который установил флаг страны на крыше одного из зданий в поселке. На записи видно, что «триколор» водрузили на школу.

Соловьев уточнил, что флаг в Нью-Йорке подняли солдаты 9-й мотострелковой бригады российских войск. В прошлом это подразделение носило название штурмовой батальон «Сомали», уточнил телеведущий.

Утром 6 августа новостное агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в восточной части Нью-Йорка. По словам источника, после этого украинское командование начало «в панике» выводить войска из населенного пункта.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что взятие Нью-Йорка имеет большое значение для дальнейшего хода боевых действий на Донецком направлении.

Ранее ВС РФ взяли под свой контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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