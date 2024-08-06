Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских Вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

По его словам, он слышит желание о мире, но совсем не слышит слов «победа» из уст руководства Украины последние полгода.

Украина потеряла более 20% территории, вернуть которые она не сможет, в связи с этим закончить конфликт победой республики в 2024 году не получится, отметил военный.

«Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», — добавил Кривонос.

6 августа Зеленский написал на своей странице в соцсети X, что неизменная цель Украины — подготовить реальную основу для справедливого прекращения конфликта уже в 2024 году.

Комментируя слова Зеленского, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что основа для справедливого окончания конфликта на Украине уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России Владимиром Путиным, поэтому украинскому лидеру не стоит выдумывать велосипед.

14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине.