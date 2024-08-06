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В День ВМФ морской парад в Кронштадте отменили из-за угроз безопасности

«Фонтанка»: морской парад в Кронштадте отменили из-за опасений атаки

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Александр Гальперин/РИА Новости

В этом году военно-морской парад, приуроченный к Дню ВМФ в Петербурге, прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. Об этом пишет «Фонтанка».

Речь идет о параде 28 июля. По информации издания, по плану он должен был традиционно пройти на двух площадках: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. К острову Котлин, где расположен Кронштадт, из Североморска пришли большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», атомная подводная лодка «Тамбов» и другие суда. Однако «менее чем за две недели до 28 июля (Дня ВМФ) прошла команда об отмене кронштадтской части, и корабли-участники вернулись на Северный флот».

Ссылаясь на источник, близкий к Минобороны, «Фонтанка» пишет, что решение было принято на основе доклада разведывательного ведомства.

«Разведка доложила, что готовится провокация, к этим сведениям отнеслись серьезно и решили не рисковать», — говорится в публикации.

Военно-морской парад состоялся в Петербурге 28 июля. Его принимал президент России Владимир Путин. О готовности к началу парада ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. В параде приняли участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники.

5 августа стало известно о разговоре министра обороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Предположительно, речь могла идти о покушении на президента России Владимира Путина и самого министра обороны во время их выступления на параде.

Ранее в МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка.

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