Уклонисты пытались сбежать из Украины под видом мяса

Шестнадцать мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины, пытались покинуть страну под видом мяса крупного рогатого скота в рефрижераторе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает национальная полиция Украины.

Инцидент произошел в Одессе. Перевозку уклонистов пытались организовать двое 39-летних иностранцев, чье гражданство не уточняется.

«Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти их через один из пунктов пропуска в Республику Молдова», — говорится в публикации.

Полиция отмечает, что каждый «клиент» должен был заплатить за свою перевозку от $6 до 8 тысяч. Кроме того, после пересечения границы еще €2 тысячи стоила бы легализация с постановкой штампа о законном въезде в Молдавию.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.