ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами и ракетами Курскую область, обстановка в регионе сложная. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что противником осуществляется вброс фейковой информации. Смирнов попросил граждан доверять только официальным источникам.

Утром 6 августа мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нескольких улицах города. На территории поликлиники на улице Дзержинского нашли небольшие посторонние предметы, похожие на осколки беспилотника. Также обломки дронов повредили автомобиль на улице Павлуновского. Части беспилотников нашли на улицах Чехова и Щемиловка.

Позднее Telegram-канал Mash информировал, что минимум 20 бойцов ВСУ были уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.