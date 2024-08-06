Шойгу заявил, что ВС России продолжают достигать поставленных целей спецоперации

Российские военные продолжают добиваться целей специальной военной операции, пока Украина гадает, кто станет новым президентом США, а Владимир Зеленский просит деньги в европейских столицах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Пока утративший легитимность Зеленский обивает пороги европейских столиц с протянутой рукой, российские войска продолжают успешно добиваться поставленных Верховным главнокомандующим целей спецоперации», — сказал он.

Также Шойгу сообщил, что Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тыс. своих военных.

До этого Шойгу заявил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные президентом России.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте.