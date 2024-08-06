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Более 20 беспилотников ВСУ сбили над Курской и Белгородской областями

Минобороны: силы ПВО сбили 22 беспилотника в Курской и Белгородской областях

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром уничтожили 22 беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 13 беспилотников самолетного типа сбили силы ПВО в Курской области и еще девять — над территорией Белгородской области.

До этого министерство обороны сообщало, что силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над этими областями.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Населенный пункт также атаковали беспилотники.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщал, что обломки украинских беспилотников упали на нескольких улицах города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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