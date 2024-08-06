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Мэр Курска сообщил о падении обломков дронов ВСУ

Мэр Курска Куцак: на нескольких улицах города упали обломки беспилотников ВСУ

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Телеграм-канал «Типичный Курск»

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нескольких улицах Курска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российского города Игорь Куцак в Telegram-канале.

Он отметил, что значительных повреждений зданий и сооружений не обнаружили, однако на территории поликлиники на улице Дзержинского нашли небольшие посторонние предметы, похожие на осколки беспилотника. Также обломки дронов повредили автомобиль на улице Павлуновского. Части беспилотников нашли на улицах Чехова и Щемиловка.

Куцак добавил, что власти отрабатывают заявки местных жителей о возможном повреждении их имущества.

Мэр заверил, что администрация города окажет жителям всю необходимую помощь. Он призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и беспилотников и не трогать их, так как они могут нанести вред.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что трое детей получили ранения в результате обстрела города Суджа.

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