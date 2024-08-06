На Западе заявили, что Буданов давно готовил атаку на группу «Вагнер» в Африке

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) планировал организовать атаку на бойцов группы ЧВК «Вагнер» в Мали еще с 2023 года. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на якобы просочившиеся документы агентства национальной безопасности США.

«Глава ГУР, планировал атаку на группу «Вагнер» в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США», — говорится в статье.

28 июля на севере Мали повстанцы-туареги нанесли удар по малийским бойцам во время их совместной операции с ЧВК «Вагнер».

ГУР Украины сообщило о своей причастности к ликвидации бойцов «Вагнера» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, туареги получили от Киева «необходимую информацию» для проведения операции против «вагнеровцев».

5 августа власти Мали решили «немедленно разорвать» дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов.

Ранее во Франции заявили, что террористы из Мали обучались на Украине.