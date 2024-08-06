Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ликвидировать своих же бойцов, взятых в плен российскими военными при взятии Песчаного на Купянском участке фронта. Об этом заявил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук», слова которого передает РИА Новости.

«Ребята выводили пленного на пригорок, и чтобы он не рассказал никакую информацию, его «снял» их же снайпер с одного патрона», — рассказал военный.

Его сослуживец с позывным «Малыш» добавил, что это — не единичный случай. По его словам, бойцы ВСУ чаще всего применяют артиллерию и беспилотники для ликвидации сдавшихся в плен военных. «Которых мы в плен взяли, они своих любят добивать, чтобы информация никакая не прошла», — заключил он.

1 августа украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что командир взвода ВСУ бросил своих солдат во время попытки штурма российских позиций под Курдюмовкой в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого военнопленный Дмитрий Курков рассказал, что военнослужащие ВСУ пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев.

25 июля украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ использовали тяжелый дрон «Баба Яга» против своих же бойцов, пытаясь помешать им сдаться в плен.

Ранее дроны «довели» сдавшегося солдата ВСУ до российских позиций.