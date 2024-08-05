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В Тюмени открылась выставка трофейного западного оружия

Выставка трофейной западной техники из зоны СВО открылась в Тюмени

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uralfo.gov.ru

В Тюмени открылась выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция «Сила V правде — гордость и победа» разместилась в центре города на улице Максима Горького. Там можно посмотреть на подбитые танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, вездеход Pinzgauer и другую западную технику, утраченную противником в ходе боев.

В Тюмени выставка пробудет до 17 августа, о месте ее следующей дислокации не сообщается.

До того трофеи уже побывали в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, где их осмотрели свыше 360 тысяч человек.

31 мая сообщалось, что выставку трофейного оружия производства стран НАТО на Поклонной горе в Москве осмотрели главы диппредставительств Венесуэлы, Йемена, Ливана, Палестины, Сирии, Уганды, а также делегация Северной Кореи. На ней были представлены более тридцати образцов бронетехники: немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90 и др.

Ранее российские военнослужащие отметили преимущество российской техники перед иностранной.

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