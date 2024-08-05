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В Белгородской области пострадали пять человек во время обстрелов ВСУ

Гладков: пять жителей пострадали во время атаки ВСУ на Шебекинский ГО

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Пять мирных жителей пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Нежеголь во время атаки беспилотников пострадали трое: у мужчины и женщины диагностировали баротравмы, еще один мужчина получил слепое осколочное ранение поясницы.

На участке автодороги БелгородШебекиноВолоконовка беспилотник попал в грузовик, в результате чего тот загорелся. В итоге пострадал водитель. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

В эту же больницу обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино утром 5 августа. Обоим раненым оказывают необходимую медпомощь, после чего их собираются перевести в городскую больницу №2 в Белгороде, отметил Гладков.

Губернатор также рассказал про повреждения, которые зафиксировали в Шебекинском ГО после атаки ВСУ. В Нежеголи один дрон атаковал «Газель», которая стояла у магазина. У транспортного средства повреждены остекление и кузов. Еще осколки посекли рядом припаркованный легковой автомобиль. Также в результате атак БПЛА в селе получили повреждения частный дом и линия электропередачи.

Накануне Гладков рассказал, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Борки. Из-за этого один частный дом получил повреждения — у него оказался посечен забор.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал мужчина.

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