В Белгородской области пострадали пять человек во время обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Нежеголь во время атаки беспилотников пострадали трое: у мужчины и женщины диагностировали баротравмы, еще один мужчина получил слепое осколочное ранение поясницы.

На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка беспилотник попал в грузовик, в результате чего тот загорелся. В итоге пострадал водитель. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

В эту же больницу обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино утром 5 августа. Обоим раненым оказывают необходимую медпомощь, после чего их собираются перевести в городскую больницу №2 в Белгороде, отметил Гладков.

Губернатор также рассказал про повреждения, которые зафиксировали в Шебекинском ГО после атаки ВСУ. В Нежеголи один дрон атаковал «Газель», которая стояла у магазина. У транспортного средства повреждены остекление и кузов. Еще осколки посекли рядом припаркованный легковой автомобиль. Также в результате атак БПЛА в селе получили повреждения частный дом и линия электропередачи.

Накануне Гладков рассказал, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Борки. Из-за этого один частный дом получил повреждения — у него оказался посечен забор.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал мужчина.