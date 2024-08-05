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В России заявили, что F-16 не повлияет на ход СВО

Алаудинов: поставленные Киеву истребители F-16 никак не повлияют на ход СВО

Поставленные Украине шесть американских самолетов-истребителей F-16 никак не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью ТАСС.

По его мнению, если бы ход спецоперации мог поменять какой-то самолет, в частности F-16, то его давно бы передали Украине.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Истребители F-16, переданные Украине, несут ракеты «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки. Предполагается, что в такой конфигурации самолет будет применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.

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