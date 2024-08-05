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В Раде заявили о планах приглашать иностранных пилотов и техников для истребителей F-16

Депутат Савчук: Киев готов приглашать иностранных пилотов и техников для F-16

Власти Украины после получения первых самолетов-истребителей F-16 будут приглашать иностранных летчиков и техников для управления этими самолетами и их обслуживания. Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, передает ТАСС.

Она уточнила, что это могут быть люди, готовые подписать контракт и, будучи иностранными гражданами, выполнять эти услуги на Украине.

Савчук призвала власти начать второй этап переговоров с западными партнерами о том, что республика готова заключать контракты, в том числе с военными пилотами-иностранцами, которые бы работали вместе с украинскими летчиками.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать. Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.

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