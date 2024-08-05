Всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и последующей отправки на фронт. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Со всех СИЗО, где есть ВСУшники, которые сидят за различного рода преступления, будут свозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и с дальнейшей отправкой на «мясо», — заявил координатор.

Лебедев добавил, что проходить обучение для отправки на фронт также будут и те, кого заключили за военные преступления.

До этого сообщалось, что до 30% солдат-осужденных, которые заключили контракт в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сидели за тяжкие преступления.

В свою очередь пленный солдат украинской армии Дмитрий Ромаев, который был освобожден для службы в украинской армии из тюрьмы, рассказал, что бывшие заключенные создают в учебных частях ВСУ криминальную иерархию.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.