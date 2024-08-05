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Российские бойцы уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине

ТАСС: ударом «Искандера-М» уничтожен пункт дислокации наемников с 80 боевиками

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Минобороны России

Ракетное подразделение группировки войск «Запад» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — говорится в сообщении.

Бигма добавил, что пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины был уничтожен вместе с 80 боевиками.

Накануне сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил РФ атаковал опорный пункт Вооруженных сил Украины. Пункт был уничтожен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь». Позднее в Минобороны России обратили внимание, что после атаки боевая машина выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром.

Кроме того, группа российских боевых вертолетов сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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