Ракетное подразделение группировки войск «Запад» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — говорится в сообщении.

Бигма добавил, что пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины был уничтожен вместе с 80 боевиками.

Накануне сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил РФ атаковал опорный пункт Вооруженных сил Украины. Пункт был уничтожен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь». Позднее в Минобороны России обратили внимание, что после атаки боевая машина выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром.

Кроме того, группа российских боевых вертолетов сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.