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Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых баллистических ракет

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок баллистических ракет

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Shutterstock

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония передачи прошла в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Он заявил, что укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.

До этого Ким Чен Ын сообщил, что КНДР может попросить РФ помочь с ликвидацией последствий наводнений.

3 августа Путин направил лидеру Северной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в стране и пообещал помочь.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.

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