Пограничникам КНДР передали 250 пусковых установок новых баллистических ракет

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония передачи прошла в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Он заявил, что укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом наряду с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий. В последние дни КНДР ведет восстановительные работы в северно-западной части страны после наводнений.

До этого Ким Чен Ын сообщил, что КНДР может попросить РФ помочь с ликвидацией последствий наводнений.

3 августа Путин направил лидеру Северной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с наводнением в стране и пообещал помочь.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.