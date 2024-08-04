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Боец ВСУ рассказал о нехватке всех видов ресурсов на передовой

Командир батальона ВСУ Кузык: украинским войскам не хватает всех видов ресурсов

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит всех видов ресурсов на передовой. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил украинский боец и командир 3-го батальона «Свобода» Петр Кузык.

По его словам, иногда военным ВСУ приходится держать периметр только при помощи FPV-дронов.

«В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, [у украинских войск наблюдается] не просто дефицит — дефицит всего буквально», — сказал Кузык.

Он добавил, что солдаты ВСУ не успевают возводить постоянные укрепленные позиции. Из-за этого им приходится отражать атаки Вооруженных сил РФ не из блиндажей, а из обычных ям.

Как сказал командир 3-го батальона, российские бойцы получают боекомплекты, которые прописаны в советских стандартах. ВСУ не могут достойно ответить на это, поэтому потери в армии страны продолжают расти, резюмировал военный.

4 августа журнал Geopolitical Monitor опубликовал статью основателя аналитического центра Global Political Insights Александра Клэксона, в которой он рассказал о нехватке у украинских войск боеприпасов и личного состава. В связи с этим эксперт пришел к выводу, что затягивание конфликта приведет к истощению ресурсов США, которые активно оказывают Украине военную помощь.

Ранее гражданам Украины предложили отправиться на фронт в обмен на доступ к электроэнергии.

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