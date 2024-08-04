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В Верховной раде Украины рассказали о темпах мобилизации

В Раде сообщили, что темпы мобилизации на Украине сейчас недостаточные

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что текущие темпы проведения мобилизации в стране не позволяют полностью укомплектовать бригады личным составом для ведения боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для проведения полноценных ротаций необходимы новые бригады. Нужны три комплекта: одни воюют, одни в резерве, еще одни восстанавливаются. С существующими темпами мобилизации подобное реализовать невозможно, добавил депутат.

До этого Костенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект, который должен запретить призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, получивших военный билет до достижения ими возраста 25 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, сколько на Украине мобилизуют человек в месяц.

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