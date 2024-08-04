В Раде рассказали про 800 тысяч украинцев «в подполье» из-за мобилизации

Около 800 тысяч граждан скрываются от мобилизации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха газете Financial Times.

По его словам, они ушли «в подполье», чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу с оплатой наличными, что привело к тому, что военкомы стали нацеливаться на компании, где рабочие числятся в списках и физически присутствуют на заводе.

Он рассказал, что украинские компании уже потеряли в среднем 10–20% своих сотрудников из-за призыва на военную службу или эмиграции. Возобновление российского наступления в этом году может заставить еще больше людей покинуть страну, отмечает FT.

«Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы. Я не хочу быть апокалиптичным, но я бы сказал, что крайний срок — конец сентября», — считает Наталуха.

Председатель комитета сообщил, что если Рада примет законопроект, позволяющий компаниям платить работникам за отказ от призыва, то это освободит от военной службы около 895 тысяч человек и позволит собрать около 200 миллиардов гривен для армии.

Система призыва на военную службу в данный момент и так несправедлива из-за широко распространенной коррупции. По оценкам, которые приводит Наталуха, украинцы тратят от 700 млн до 2 млрд гривен в год на покупку документов об освобождении от военной службы.

Он добавил, что в конфликте нельзя победить «одной лишь справедливостью».

Ранее сообщалось, что мобилизованным в ВСУ напечатали присягу с ошибками.