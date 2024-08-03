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В Британии сообщили о нападении на судно возле порта Аден

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов порта Аден в Йемене

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Ariel Schalit/AP

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 170 морских милях (314,8 километра. — ред.) к юго-западу от Адена, Йемен», — говорится в публикации.

Инцидент классифицируется как нападение, власти организовали расследование.

Кроме этого, UKMTO рекомендовало судам с осторожностью проходить в этом районе и сообщать о любой подозрительной активности.

До этого правящее на севере Йемена шиитского движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины в намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. Также они призвали другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

Член политбюро движения «Ансар Алла» Али аль-Кахум заявил, что Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем.

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».

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