Израильский беспилотник атаковал машину с бойцами «Хезболлы»

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю шиитской милиции «Хезболлы» на шоссе Дамаск — Бейрут. Об этом сообщает Elnashra.

В результате атаки машина загорелась и все, кто в ней находились, не смогли выжить. Удар был нанесен недалеко от блокпоста в Зарзаре.

3 августа сообщалось, что израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

В этот же день стало известно, что постоянное представительство Ирана в ООН ожидает глубоких ударов «Хезболлы» по Израилю после атаки по второму лицу шиитской организации в Бейруте.

До этого армия Израиля атаковала колонну автоцистерн на границе Сирии и Ливана. Инцидент произошел в районе Хауш-эль-Сайед Али. В результате трех израильских ударов по автоцистернам пострадал один сирийский водитель.

Ранее в Иране начались задержания после атаки на главу политбюро ХАМАС.