На Украине задержали почти 70 человек за поджоги автомобилей военных

Национальная полиция Украины с начала года задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Об этом заявил начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский в эфире телемарафона.

«За период 2024 года Нацполицией совместно со Службой безопасности Украины раскрыто 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих, разоблачены 68 человек в совершении этих преступлений», — сказал он.

Дзюбинский подчеркнул, что такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

30 июля издание «Страна.ua» сообщило, что командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов разрешил своим подчиненным стрелять в поджигателей автомобилей солдат. Как он сказал, бойцы якобы имеют право наказывать злоумышленников «без суда и следствия».

Позже сообщалось, что в Харькове и области за последнее время зафиксировано около 40 случаев поджога служебного транспорта ВСУ.

Ранее в Одессе задержали шестерых курьеров за поджог военных автомобилей.