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В России показали выход ракетных установок со спецбоеприпасами в районы пусков

Минобороны показало выход ракетных установок со спецбоеприпасами в районы пусков

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Виталий Невар/РИА Новости

Министерство обороны России показало видео, на котором запечатлен выход ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть разблокировать шифр КБУ. Есть пуск – готовность один», — сказал военный.

Затем установки привели ракеты с такими боеприпасами в вертикальное положение.

Также ведомство показало кадры подготовки авиации и проведения самолетами патрулирования.

Как сообщалось, российские военные отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами в ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.

31 июля в России в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил. В ходе этого этапа будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие является одной из разновидностей ядерного оружия. Его мощность не так велика, это оружие используется для уничтожения крупных целей и скоплений сил противника на поле боя и в ближайшем тылу.

Ранее Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия.

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