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Путин поздравил десантников

Путин в день ВДВ поздравил десантников с успехами на фронте

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РИА Новости

Российские десантники благодаря достойным примерам мужества предшественников эффективно выполняют задачи на фронте в ходе специальной военной операции. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на богатую боевую историю «крылатой пехоты», как иногда называют российских десантников.

«Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины. Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.

В России День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа — одновременно в этот день отмечается день поминовения пророка Илии.

До этого Министр обороны России вручил госнаграды спецназовцам 45-й бригады ВДВ.

Ранее Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО.

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