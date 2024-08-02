Путин поздравил десантников

Российские десантники благодаря достойным примерам мужества предшественников эффективно выполняют задачи на фронте в ходе специальной военной операции. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на богатую боевую историю «крылатой пехоты», как иногда называют российских десантников.

«Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины. Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», — заявил Путин.

В России День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа — одновременно в этот день отмечается день поминовения пророка Илии.

До этого Министр обороны России вручил госнаграды спецназовцам 45-й бригады ВДВ.

Ранее Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО.