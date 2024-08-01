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В США рассказали о планах Киева направить заключенных в штурмовые бригады

FP: Киев хочет направить мобилизованных заключенных в штурмовые бригады

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское правительство столкнулось с нехваткой личного состава, из-за чего планирует призывать на военную службу заключенных и отправлять их в штурмовые бригады. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

Авторы материала отметили, что решение о мобилизации осужденных связано с неудачным контрнаступлением в прошлом году. Журналисты считают, что оно подорвало моральный дух страны. Также на ситуацию повлияло истощение запасов и личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По данным журнала, заключенных будут направлять в подразделения, которые понесли наибольшие потери в ходе боевых действий. К таковым относятся штурмовые бригады.

Также авторы обратили внимание, что Киев планирует призвать в армию до 10 тыс. осужденных. Всего, по оценкам минюста Украины, для службы в ВСУ подходит около 27 тыс. заключенных.

До этого в минюсте Украины сообщили, что украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны. По данным министерства, семь гражданок страны уже подписали соглашения с ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение из колоний.

Ранее экс-подполковник СБУ высказался о мобилизационном резерве Украины.

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