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Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации до 400 тыс. рублей

Путин ввел новую выплату 400 тыс. рублей для участников СВО по контракту

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие, заключающие контракт для участия в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 400 тыс. руб. Для этого необходимо будет подписать документ с 1 августа по 31 декабря 2024 года, следует из указа президента РФ Владимир Путина.

Ранее военным, заключавшим контракт после 21 сентября 2022 года, полагалась единовременная выплата в размере 195 тыс. руб.

«Установить гражданам РФ, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации, единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. руб.», — говорится в документе.

В указе уточняется, что единовременная выплата положена российским гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, бойцам, которые проходили службу по призыву, и другим гражданам России и иностранных государств.

Глава российского государства также рекомендовал регионам выплачивать не менее 400 тыс. гражданам, которые решат заключить контракт во время спецоперации.

Ранее Ульяновская область подняла единовременную выплату контрактникам до 400 тыс. руб.

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