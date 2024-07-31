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В Киеве отказались подтверждать получение F-16

Подоляк: Киев не будет подтверждать поступление самолетов F-16 на Украину

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Киев никак не будет комментировать поступление самолетов, так как это является для Украины фактором выживания. Подоляк подчеркнул, что официальных заявлений по поводку F-16 со стороны государств Запада также не было, что позволит сохранить молчание в этом вопросе и украинским властям.

По словам чиновника, «туман войны» будет очень выгоден Киеву при поставках F-16.

До этого французский военный эксперт предположил, что Украина может создать две авиационные группы из поставленных Западом самолетов F-16.

31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины смогут начать использовать полученные от НАТО истребители F-16 к концу лета.

Ранее в США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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