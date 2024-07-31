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Второй российский регион поднял выплату контрактникам за поступление на службу

Ульяновская область подняла единовременную выплату контрактникам до 400 тыс. рублей

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Станислав Красильников/РИА Новости

Ульяновская область подняла единовременную выплату контрактникам до 400 тыс. рублей. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Подписал сегодня указ, устанавливающий единовременную региональную выплату в размере 400 тысяч рублей для наших защитников, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 августа по 31 декабря 2024 года», — сообщил Русских.

По словам ульяновского губернатора, программа выплат также будет расширена на добровольцев, которые подписывают контракт с Росгвардией — они также получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миляев заявил, что в Тульской области единовременная выплата гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО), увеличивается до 705 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, которые подпишут контракт для прохождения службы в зоне СВО с 1 августа до конца 2024 года.

Ранее в Дагестане в пять раз увеличили выплату для участвующих в СВО контрактников.

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