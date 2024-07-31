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На Украине заявили об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии

РБК-Украина: ГУР Украины ударило по российской авиабазе в Сирии

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Shutterstock

Российская авиабаза в Сирии подверглась удару со стороны главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах.

По его информации, в конце июля ГУР якобы провело спецоперацию, «в рамках которой был атакован аэродром армии России «Кувейрес», который находится к востоку от Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки «Химик» поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы и другие цели. Удар был нанесен с помощью беспилотников.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации. Также стало известно, что всех бойцов ЧВК «Вагнер», которых взяли в плен туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

Ранее Украину обвинили в попытке сорвать планы России в Африке.

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